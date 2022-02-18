В Новосибирске зацвели тюльпаны к 8 марта

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В новосибирских теплицах уже зацвели тюльпаны к 8 марта.

К Международному женскому дню новосибирская теплица поставит более 100 тысяч тюльпанов. Об этом сообщили СМИ.

В Новосибирске в теплице агронома Людмилы Шубиной зацвели тюльпаны. У цветов, которые были посажены к Международному женскому дню, уже набухли бутоны. Срезать их начали 15 февраля. После этого цветы отправили на хранение.

Как рассказала агроном журналистам АиФ-Новосибирск, к празднику в теплице высадили около 150 тысяч луковиц. Среди них ранние, средние и поздние сорта. Специалисты срезают тюльпаны сразу же, как только у них появляются бутоны, и отправляют цветы на хранение. В темном прохладном хранилище они могут лежать не меньше месяца.

«Был случай, когда мы забыли про часть цветов, они хранились три месяца и прекрасно себя чувствовали», – сказала Людмила Шубина.

Из 150 тысяч посаженных цветов не вырастут порядка 5 % — это естественные издержки. Сейчас уже понятно, что к 8 марта в теплице будет готово более 100 тысяч тюльпанов. Точное количество цветов станет известно в начале марта.

Недавно новосибирский агроном объяснила, как выбрать землю под рассаду. Эксперт посоветовала отказаться от идеи купить готовый грунт – лучше составить его самим.