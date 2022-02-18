В Новосибирской области школьники выходят с карантина 21 февраля

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Вице-губернатор Сергей Нелюбов прокомментировал завершение всеобщего школьного карантина 20 февраля.

В Новосибирской области продолжается спад заболеваемости коронавирусом. Оперативный штаб по деятельности образовательных организаций и министерство здравоохранения региона оценили ситуацию по заболеваемости среди школьников. Как сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов, ведомства официально подтвердили выход школьников на очное обучение с 21 февраля.

Вице-губернатор Сергей Нелюбов прокомментировал выход из всеобщего школьного карантина в области. Он объяснил, что ученики вернутся на очную форму обучения с понедельника, 21 февраля.

Нелюбов также напомнил, что у образовательных организаций есть обязанность и право переводить классы на дистант. Это делается в том случае, если число заболевших в классе или группе в детском саду превысит 20 %.

«В соответствии с предписаниями и требованиями Роспотребнадзора есть право и обязанность руководителя для образовательной организации приостанавливать деятельность класса или в целом коллектива школы, дошкольного учреждения, если заболеваемость превышает 20 процентов и более», – сообщил Нелюбов.

Кроме того, замгубернатора напомнил, что учреждения обязаны уведомить о карантине региональный Роспотребнадзор.

Напомним, ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов объявил о спаде пятой волны коронавируса. Он также отметил, что с 1 марта ведомство планирует вернуть несколько инфекционных госпиталей к прежнему режиму работы.