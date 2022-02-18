В Новосибирской области выявили 5 319 случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 5 319 случаев коронавируса, сообщил 18 февраля оперативный штаб.

Ещё 5 319 случаев COVID-19 подтвердились в Новосибирской области, об этом 18 февраля сообщил оперативный штаб в традиционной ежедневной сводке. Всего в регионе теперь насчитывается 171 119 случаев заражения, включая 22 907 среди детей.



Скончались за минувшие 24 часа 15 заболевших: шесть мужчин в возрасте от 68 до 82 лет и девять женщин, которым было от 67 до 80 лет. Общее число умерших с коронавирусом достигло 4 853.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него поступили 3 817 пациентов, в том числе 155 детей.



В отделениях реанимации находятся 328 человек, из которых 48 на ИВЛ.

Напомним, что до этого в течение трёх дней в регионе отмечалось снижение заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения области Константин Хальзов заявил о спаде пятой волны.