Жительница Новосибирска пожаловалась на неподъёмный школьный рюкзак у дочери

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Врач-педиатр Мария Ивлева объяснила, сколько должен составлять максимальный вес рюкзака с учебниками для школьников.

Жительница Новосибирска Дарья Макарова на странице в Facebook возмутилась неподъёмными рюкзаками у детей. Негодование женщины поддержали и другие родители, они написали, что сегодня дети носят сумки весом от 5 до 12 килограммов. Врач-педиатр сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Мария Ивлева объяснила, как правильно выбирать рюкзак и чем можно немного нивелировать его вес.

«Провожала дочь в школу и в очередной раз поразилась весу рюкзака. Поставила на весы – 6 килограммов. Заглянула в рюкзак: учебники в мягких обложках, к ним рабочие тетради, обычные тетради, пенал, фантики, три старые ручки, две записочки и шпора. Откуда 6 килограммов? Современные учебники довольно тяжёлые, что удивительно. Стопка учебников плюс рабочие тетради на 5 уроков весят почти 3 килограмма! И это при нормативе 2 килограмма вместе с рюкзаком», – написала Дарья.

В комментариях многие пользователи поддержали женщину. Другие родители рассказали, что для них рюкзаки это тоже «больная тема». По их словам, сегодня дети носят с собой тяжёлые учебники, рабочие тетради, обычные тетради, канцелярские принадлежности, и это не считая сменную обувь.

Родители предложили несколько вариантов, которые могут помочь ребёнку, однако у всех разные ситуации. Например, некоторые предложили покупать по два комплекта учебников, чтобы один набор был в школе, один – дома. Также есть вариант ходить с электронным планшетом, однако родители отмечают, что рабочие тетради носить всё равно придётся. Другие признаются, что помогают детям и носят рюкзаки вместо них.

Врач-педиатр Мария Ивлева отмечает, что сегодня подбор рюкзака для ребёнка нередко становится проблемой. По словам эксперта, неправильно подобранный рюкзак может стать причиной неправильной осанки и болей в спине у школьников любого возраста. Чтобы помочь ребёнку в такой ситуации, врач советует ориентироваться на следующие критерии:

1. Рюкзак должен быть лёгким сам по себе (собственный вес не более 1 кг).

2. Жёсткая каркасная спинка.

3. Широкие лямки (в идеале – анатомические).

«Они возьмут на себя дополнительную нагрузку. А если рюкзак будет дополнен поясными и грудными ремнями – нагрузка между несущей конструкцией и спиной ребёнка будет распределяться наиболее оптимально», – отметила Ивлева.

4. Вес рюкзака с наполнением должен составлять около 15 % от веса ребёнка.

Таким образом, если ребёнок весит 30 кг, то вес рюкзака с наполнением должен быть не выше 4,5 кг, при 35 кг – не больше 5,3 кг, при 40 кг – не больше 6 кг и так далее.

5. У рюкзака должны быть удобные секции и отсеки.

6. Для обеспечения безопасности в тёмное и пасмурное время суток – светоотражающие элементы.

Также найти подходящий рюкзак в обычном магазине бывает сложно, поэтому Мария Ивлева советует посмотреть ассортимент в магазинах активного отдыха и туризма.

«Если вы не можете найти подобный рюкзак среди школьных – можно посмотреть ассортимент, предназначенный для активного отдыха и пешего туризма, иногда там можно найти вариант гораздо более удобный для школьника, чем в привычных нам канцелярских магазинах», – отмечает врач-педиатр.

Напомним, что в Новосибирской области 20 февраля заканчивается всеобщий школьный карантин. С 21 числа ученики вернутся к очному обучению, кроме тех классов, которые находятся на карантине из-за выявленных случаев ОРВИ и COVID-19.