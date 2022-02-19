20 чиновников уличили в коррупции в мэрии Новосибирска

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Мэрия Новосибирска привлекла к ответственности 20 чиновников за коррупционные нарушения.

В мэрии Новосибирска подсчитали количество чиновников, привлеченных за коррупционные нарушения к ответственности по итогам 2021 года. 20 человек получили дисциплинарные взыскания за неполные или ложные сведения о доходах, сообщает "АиФ-Новосибирск".

Замечания были вынесены сотрудникам департамента культуры, спорта и молодёжной политики, а также представителям администраций Первомайского, Дзержинского, Октябрьского, Ленинского и Центрального округов. Все они внесли неточные сведения в декларации о доходах. Один чиновник попытался скрыть нарушения запретов, которые действуют для муниципальных служащих. В результате он получил выговор.

На данный момент все нарушения устранены, сообщили журналистам в мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее с поста руководителя управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска уволился Юрий Сердюк. Причину ухода экс-чиновник не прокомментировал.