Уволился глава управления автодорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

В четверг, 17 февраля, Юрий Сердюк ушёл с должности руководителя управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

Юрий Сердюк оставил должность начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска. Об этом 17 февраля председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.

«Хочу вас проинформировать, что Юрий Александрович у нас покинул пост начальника управления», — сказал депутат горсовета на заседании в четверг.

Информацию в разговоре с Сиб.фм подтвердил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

«Уволен по собственному желанию, с сегодняшнего дня», — уточнил Черепанов. Он отметил, что с 17 февраля исполняющим обязанности главы управления назначен Евгений Антонов.

Сам Сердюк увольнение не комментировал. Причина ухода, как и новая должность, на момент публикации неизвестны.

В октябре 2021 года на тот момент ещё начальника управления автодорог раскритиковал мэр Анатолий Локоть. Главу города возмутило, что Сердюк ушёл в отпуск в разгар сезона дорожного ремонта. Он заявил, что больше не согласится отпускать сотрудников на отдых, пока работы, за которые они несут ответственность, не будут завершены.

Напомним, в феврале 2022 года в мэрии Новосибирска одна за другой происходят кадровые перестановки. 14 февраля стало известно, что Владимир Державец покинул должность начальника управления культуры профильного департамента мэрии Новосибирска и возглавил центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Его место заняла экс-глава комитета по делам молодёжи городской администрации Ирина Соловьёва.

Кроме того, 15 февраля должность главы управления молодёжной политики мэрии Новосибирска после ухода Ирины Соловьёвой занял Евгений Твердохлебов.