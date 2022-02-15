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Евгений Твердохлебов возглавил управление молодёжной политики мэрии Новосибирска

Фото Евгений Твердохлебов возглавил управление молодёжной политики мэрии Новосибирска
Фото Евгений Твердохлебов возглавил управление молодёжной политики мэрии Новосибирска

Фото: Instagram @tereshkova_anna

Должность главы управления молодёжной политики мэрии Новосибирска после ухода Ирины Соловьёвой занял Евгений Твердохлебов. Об этом 15 февраля сообщила вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации Анна Терешкова.

Новым начальником управления молодёжной политики мэрии Новосибирска вместо Ирины Соловьёвой назначен Евгений Твердохлебов, сообщила 15 февраля заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации Анна Терешкова.

«Сегодня мэром города Новосибирска начальником управления молодёжной политики назначен Твердохлебов Евгений Юрьевич», — написала она в Instagram.

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Публикация от Анна Терешкова (@tereshkova_anna)

Твердохлебов, как и его предшественница, окончил Новосибирский государственный педагогический университет, но по направлению «История и правоведение».

Работал специалистом комитета по делам молодёжи, возглавлял отдел по делам молодёжи, культуры и спорта в администрации Ленинского района, а в последние два года руководил городским молодёжным центром «Содружество».

Напомним, что экс-начальница управления молодёжной политики мэрии Соловьёва теперь возглавляет управление культуры. В разговоре с журналистом Сиб.фм 14 февраля она рассказала, легко ли ей далось решение о переходе на новую должность и как планирует выстраивать работу.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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мэрия
Новосибирск
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