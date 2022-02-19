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6-месячная девочка пострадала в ДТП с двумя авто в Новосибирске

Фото 6-месячная девочка пострадала в ДТП с двумя авто в Новосибирске
Фото 6-месячная девочка пострадала в ДТП с двумя авто в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску

Грудной ребёнок получил сотрясение мозга при столкновении двух иномарок в Калининском районе города.

Девочка в возрасте 6 месяцев была госпитализирована в результате автоаварии в Новосибирске. Инцидент произошёл 19 февраля на улице Богдана Хмельницкого.

Около 13 часов 45 минут 25-летний водитель Honda Accord врезался в Hyundai Creta под управлением 31-летнего мужчины, который поворачивал на улицу Бардина.

"В результате ДТП пострадал 6 месячный ребёнок (девочка) — пассажир автомобиля Hyundai Creta, которая с предварительным диагнозом "сотрясение-головного мозга" экипажем скорой медицинской помощи доставлена в лечебное учреждение", — пояснили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирску.

В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии. \

Напомним, накануне 25-летний водитель "Тойоты" погиб в столкновении с внедорожником на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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