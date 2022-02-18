25-летний водитель погиб в ДТП с внедорожником Land Cruiser Prado под Новосибирском

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Водитель 1997 года рождения погиб в результате ДТП с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado в Тогучинском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Днём 17 февраля в Тогучинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб 25-летний водитель, сообщили 18 февраля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария случилась около 13 часов 45 минут на автодороге К-19Р (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга). Автомобилист 1997 года рождения находился за рулём седана Toyota Camry и двигался со стороны Ленинска-Кузнецкого к Новосибирску.

Выехав на встречную полосу, он столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, которым управлял водитель 1974 года рождения.

В результате водитель внедорожника получил различные травмы и был доставлен в медучреждение, водитель седана скончался на месте.

Напомним, 17 февраля в Новосибирской области произошло ещё одно смертельное ДТП. В результате аварии в Татарском районе погибли четыре человека, в том числе 7-летний ребёнок.