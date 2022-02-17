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Двое взрослых и 7-летний ребенок погибли в ДТП под Новосибирском

Фото Двое взрослых и 7-летний ребенок погибли в ДТП под Новосибирском
Фото Двое взрослых и 7-летний ребенок погибли в ДТП под Новосибирском

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирской области в результате ДТП погибли три человека, включая несовершеннолетнего мальчика.

Двое взрослых и 7-летний ребенок погибли в ДТП в Татарском районе Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Новосибирской области в четверг, 17 февраля, в результате ДТП погибли три человека, включая несовершеннолетнего ребенка. Еще два человека получили травмы. Авария произошла около 16:50 на 26-м километре автодороги К-20 «Татарск – Усть-Татарка». 33-летний мужчина за рулем «Nissan Vanette» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Renault Logan».

В результате столкновения на месте аварии погибла 35-летняя женщина-водитель «Renault Logan». Спустя несколько часов от полученных травм в больнице скончались ее пассажиры: 69-летний мужчина и 7-летний мальчик, который на момент ДТП находился в детском автокресле. Еще одна пассажирка «Renault Logan» – 64-летняя женщина – находится в больнице. В медицинское учреждение также госпитализирован водитель «Nissan Vanette».

Недавно водитель иномарки устроил массовое ДТП с участием двух грузовиков на трассе под Новосибирском. В начале февраля под Новосибирском два человека сгорели в Renault Logan после ДТП.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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