На новосибирской трассе водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП с грузовиками

Фото Сиб.фм
Водитель иномарки устроил массовое ДТП с участием двух грузовиков на трассе под Новосибирском.
Под Новосибирском водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП с двумя грузовиками. В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Крупная авария с участием трёх автомобилей произошла около девяти часов вечера 14 февраля на трассе в Искитимском районе Новосибирской области. На 62-м километре трассы Р-256 водитель автомобиля Toyota Caldina задел автомобиль МАЗ по касательной, а затем столкнулся с грузовиком MAN.
В региональном УМВД сообщили «АиФ-Новосибирск», что в результате ДТП никто из участников аварии не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщал Сиб.фм, днём 14 февраля в жутком лобовом ДТП с КамАЗом и ДАФом погиб водитель КамАЗа. Водитель КамАЗа при повороте не уступил дорогу автомобилю и врезался в ДАФ с полуприцепом, который ехал во встречном направлении.
Вечером в понедельник в центре Новосибирска водитель BMW снёс чугунное ограждение.
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