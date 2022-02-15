На новосибирской трассе водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП с грузовиками

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Водитель иномарки устроил массовое ДТП с участием двух грузовиков на трассе под Новосибирском.

Под Новосибирском водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП с двумя грузовиками. В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Крупная авария с участием трёх автомобилей произошла около девяти часов вечера 14 февраля на трассе в Искитимском районе Новосибирской области. На 62-м километре трассы Р-256 водитель автомобиля Toyota Caldina задел автомобиль МАЗ по касательной, а затем столкнулся с грузовиком MAN.

В региональном УМВД сообщили «АиФ-Новосибирск», что в результате ДТП никто из участников аварии не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщал Сиб.фм, днём 14 февраля в жутком лобовом ДТП с КамАЗом и ДАФом погиб водитель КамАЗа. Водитель КамАЗа при повороте не уступил дорогу автомобилю и врезался в ДАФ с полуприцепом, который ехал во встречном направлении.

Вечером в понедельник в центре Новосибирска водитель BMW снёс чугунное ограждение.