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В центре Новосибирска водитель BMW снес чугунное ограждение

Фото В центре Новосибирска водитель BMW снес чугунное ограждение
Фото В центре Новосибирска водитель BMW снес чугунное ограждение

Vk.com / act54

В центре Новосибирска водитель иномарки снес чугунное ограждение в результате ДТП.

В Новосибирске водитель BMW попал в ДТП и снес чугунное ограждение. Об этом рассказали очевидцы аварии.

Вечером в понедельник, 14 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель BMW врезался в чугунное ограждение. По предварительной информации, в этой аварии обошлось без пострадавших.

Видео разбитой иномарки появилось в сообществе «АСТ-54» в соцсетях. Судя по повреждениям автомобиля, водитель ехал на большой скорости. На кадрах видно, что автомобиль снес несколько секций чугунного забора. Возле поврежденной иномарки с открытым капотом стоят три человека – возможно, водитель и пассажиры.

Сейчас все детали произошедшего уточняются. Был ли водитель пьян – пока не сообщается.

Сегодня днем в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и ДАФа с полуприцепом. Один из водителей скончался на месте в результате лобового столкновения, другого госпитализировали с травмами.

До этого Сиб.фм писал, что в Новосибирске водитель арендованного Kia сбежал после ДТП с троллейбусом. Его ищет полиция.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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