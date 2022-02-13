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В Новосибирске водитель арендованного KIA сбежал после ДТП с троллейбусом

Фото В Новосибирске водитель арендованного KIA сбежал после ДТП с троллейбусом
Фото В Новосибирске водитель арендованного KIA сбежал после ДТП с троллейбусом

Сиб.фм

В Новосибирске полиция разыскивает водителя KIA, который протаранил троллейбус и убежал с места ДТП.

В Новосибирске водитель KIA cтолкнулся с троллейбусом и скрылся с места ДТП. Его ищет полиция, рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

ДТП произошло в воскресенье, 13 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска. Автомобиль KIA, выезжая с прилегающей территории на Октябрьскую магистраль, не пропустил троллейбус №5. В результате действий водителя иномарки произошло столкновение. После аварии водитель KIA бросил автомобиль на дороге и скрылся с места происшествия.

Полиция начала административное разбирательство. Сотрудники правоохранительных органов установили, что сбежавший с места аварии мужчина взял автомобиль в аренду. Сейчас полиция разыскивает виновника ДТП.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В ГИБДД Новосибирска напомнили, что согласно законодательству, водители, ставшие участниками дорожно-транспортного происшествия, не имеют права покидать место аварии. Водитель арендованной иномарки будет привлечен к ответственности по статье 12.27 КоАП РФ, ему грозит административный арест на 15 суток либо лишение водительских прав.

Вчера в Новосибирске фура «Мария-Ра» повредила автомобиль и врезалась в киоск. Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском мужчина поджёг автомобиль «ВАЗ-2108». За это ему грозит 5 лет лишения свободы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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