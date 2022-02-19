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Более 5 400 случаев коронавируса снова выявили за сутки в Новосибирской области

Фото Более 5 400 случаев коронавируса снова выявили за сутки в Новосибирской области
Фото Более 5 400 случаев коронавируса снова выявили за сутки в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа в Новосибирской области зарегистрировали 5 483 случая COVID-19 , сообщил 19 февраля региональный оперативный штаб.

В Новосибирской области вновь выявили более 5 400 случаев коронавируса за сутки. По данным оперативного штаба на 19 февраля, за 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 5 483 человек.

Всего в регионе теперь насчитывается 176 602 случая заражения, включая 23 960 среди детей.

Справиться с инфекцией смогли 84 244 человека, из которых 804 были признаны выздоровевшими в минувшие сутки.

Скончались в области с начала пандемии 4 862 жителя, в том числе девять за 24 часа: двое мужчин в возрасте 63 и 98 лет и семь женщин, которым было от 63 до 95 лет.

В инфекционные стационары с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа» и с подозрением на него поступили 3 698 человек. В отделениях реанимации находятся 348 пациентов, из которых 47 на ИВЛ.

Напомним, в министерстве здравоохранения Новосибирской области на этой неделе объявили о спаде заболеваемости. Выявляемое за сутки число случаев ковида с 15 по 17 февраля снижалось, однако 18 числа вновь выросло. Последняя сводка оперштаба вновь показала тенденцию к увеличению.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
оперштаб
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