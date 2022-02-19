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Медальный зачёт на 19 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022

Фото Медальный зачёт на 19 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022
Фото Медальный зачёт на 19 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022

Фото: Instagram @olympic_russia

Олимпийские игры в Пекине подходят к концу, впереди всего один соревновательный день. Какое место в медальном зачёте занимает Россия и сколько в её активе наград — в материале Сиб.фм.

Уже в воскресенье, 20 февраля, в Пекине завершатся XXIV зимние Олимпийские игры. Сборная России 19 февраля находится на девятой строчке медального зачёта, имея в арсенале 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.

Лидерство прочно продолжает удерживать Норвегия, в активе которой сразу 15 золотых медалей. В топ-3 входят Германия и США, имеющие по 10 и 8 наград высшей пробы соответственно.

Если смотреть на место РФ по общему количеству медалей, то страна идёт в общем списке второй (27 наград), уступая всё той же Норвегии (34).

Напомним, первое золото зимней Олимпиады-2022 России принёс лыжник Александр Большунов в скиатлоне на 30 км 6 февраля. Это золото самых главных соревнований стало первым и в его карьере.

Последнюю на момент публикации медаль высшей пробы для страны 17 февраля завоевала фигуристка Анна Щербакова.

Ещё минимум одну золотую медаль РФ могут принести хоккеисты. 20 февраля они сразятся за первое место со сборной Финляндии, одолевшей в своём полуфинале Словакию со счетом 2:0. Матч начнется в 07:10 по московскому времени.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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