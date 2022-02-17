Фигуристка Щербакова принесла России пятое золото Олимпийских игр в Пекине

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Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады, Камила Валиева стала четвертой.

Россиянка Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании. Второе место заняла Александра Трусова, Камила Валиева стала четвертой.

Российская фигуристка-одиночница Анна Щебакова принесла сборной России пятое золото на Олимпиаде в Пекине. Она заняла первое место в женском одиночном катании, набрав в сумме 255,95 балла. Второе место у россиянки Александры Трусовой, которая набрала 551,73 балла, третье – у японки Каори Сакамото с 233,13 балла. Камила Валиева, которая лидировала после короткой программы, заняла четвертое место, набрав 224,09 балла.

15-летняя Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы женского одиночного катания и по сумме баллов. 17-летняя Анна Щербакова – действующая чемпионка мира. 17-летня Александра Трусова – бронзовый призер чемпионата мира и чемпионатов Европы.

Ранее представитель МОК Марк Адамс заявил, что результаты Валиевой на Олимпийских играх будут считаться предварительным, передает РИА Новости.

К настоящему моменту в активе сборной России на Олимпиаде в Пекине пять золотых медалей. Всего россиянам удалось завоевать 26 медалей, в том числе девять серебряных и двенадцать бронзовых.