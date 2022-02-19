Мэрия Новосибирска разрешит доступ к памятнику Покрышкину только по праздникам

Мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска планирует разрешить доступ к памятнику Покрышкину только по праздникам.

Жители Новосибирска смогут подойти к памятнику Покрышкину на площади Маркса только по праздникам. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

К МЧМ по хоккею в 2023 году власти Новосибирска разработали дизайн-проект обновленного транспортного кольца на площади Маркса. Общественное обсуждение проекта мэрия запустила на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск». Новосибирцы заметили, что в дизайн-проекте нет пешеходных переходов – как горожане и туристы смогут попасть к памятнику, непонятно.

«Деревья, кустарники, цветы – это хорошо, но если не будет доступа к памятнику, то в последующем люди даже не будут знать, кому там стоит памятник, ведь с тротуаров ничего, кроме машин и деревьев, люди не увидят», – написали новосибирцы в обсуждении.

В мэрии ответили, что доступ к памятнику будет возможен только по праздникам. Во время мероприятия проезд машин будут блокировать сотрудники ДПС. Новосибирские власти отметили, что аналогичный проект без пешеходного перехода разработан для благоустройства кольца на площади Калинина.

Напомним, ранее на портале «Зелёный Новосибирск» власти представили концепцию благоустройства сквера Сибиряков-Гвардейцев. На сегодняшний день обсуждение завершено.