Новосибирский дуэт «Веспуччи Бич» попал в «Comedy Баттл» на ТНТ

Фото: пресс-служба ТНТ

Дуэт из Новосибирска «Веспуччи Бич» попал в «Comedy Баттл» на ТНТ. Миниатюра Никиты Глотова и Яна Карпунькина понравилась большинству членов жюри.

18 февраля на телеканале ТНТ вышел выпуск шоу «Comedy Баттл», героями которого стали новосибирцы Никита Глотов и Ян Карпунькин. Молодые юмористы, назвавшие свой дуэт «Веспуччи Бич», представили миниатюру об оптимисте, который попал в аварию.

Двое членов жюри — Иван Абрамов и Марина Кравец — оценили выступление положительно. Третий судья, Денис Карибидис, нажал красную кнопку, объяснив, что хотел бы этим заставить юмористов чувствовать «хоть какое-то недовольство». Несмотря на это, «Веспуччи Бич» попал в следующий этап. В 2020 году дуэт не прошёл даже отборочный тур.

Напомним, недавно Сиб.фм писал о жительнице Новосибирска, которая стала участницей шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. На шоу «короля тортов» женщина боролась за миллион рублей.