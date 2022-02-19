Новосибирцы стали реже нарушать антиковидные требования

Фото Густаво Зырянова

Жители Новосибирской области стали лучше соблюдать противоэпидемические меры, отметили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона по итогам последних проверок.

Жители Новосибирской области стали более дисциплинированными в плане соблюдения ограничительных мер по COVID-19, отметили министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона по итогам последних проверок.

За неделю представители Минпромторга совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора провели 185 рейдов, включая 179 в объектах торговли и общественного питания. Нарушений выявлено не было.

На нарушителей масочного режима в транспорте за семь дней было составлено 12 протоколов.

Раньше соблюдением противоэпидемических требований в регионе действительно пренебрегали чаще. Напомним, в конце января Сиб.фм писал, что за неделю было выявлено более 700 нарушителей.