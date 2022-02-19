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Новосибирцы стали реже нарушать антиковидные требования

Фото Новосибирцы стали реже нарушать антиковидные требования
Фото Новосибирцы стали реже нарушать антиковидные требования

Фото Густаво Зырянова

Жители Новосибирской области стали лучше соблюдать противоэпидемические меры, отметили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона по итогам последних проверок.

Жители Новосибирской области стали более дисциплинированными в плане соблюдения ограничительных мер по COVID-19, отметили министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона по итогам последних проверок.

За неделю представители Минпромторга совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора провели 185 рейдов, включая 179 в объектах торговли и общественного питания. Нарушений выявлено не было.

На нарушителей масочного режима в транспорте за семь дней было составлено 12 протоколов.

Фото Новосибирцы стали реже нарушать антиковидные требования 2

Раньше соблюдением противоэпидемических требований в регионе действительно пренебрегали чаще. Напомним, в конце января Сиб.фм писал, что за неделю было выявлено более 700 нарушителей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
масочный режим
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