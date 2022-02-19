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Пробка из трамваев образовалась в центре Новосибирска

Фото Пробка из трамваев образовалась в центре Новосибирска
Фото Пробка из трамваев образовалась в центре Новосибирска

Несколько трамваев вынуждены были прервать движение из-за ДТП на путях в центральной части Новосибирска.

Десятки пассажиров потеряли время в пробке из трамваев, образовавшейся из-за столкновения двух автомобилей на путях в Центральном районе Новосибирска.

Фото Пробка из трамваев образовалась в центре Новосибирска 2

Инцидент произошёл на улице Серебренниковской в непосредственной близости от НОВАТа. На снимках, которыми с редакцией Сиб.фм поделились читатели, видно, что в аварию попали легковой Nissan и микроавтобус Ford. Автомобили столкнулись на трамвайных путях и на время заблокировали движение по ним.

Фото Пробка из трамваев образовалась в центре Новосибирска 3

"В 18:17 поехали трамваи. Пассажиры там так и просидели", — сообщили очевидцы.

Напомним, ранее Новосибирск вошёл в топ-10 городов по уровню пробок.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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