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Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира по уровню пробок

Фото Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира по уровню пробок
Фото Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира по уровню пробок

Фото Густаво Зырянова, TomTom

Нидерландская компания TomTom опубликовала ежегодный мировой рейтинг городов по уровню пробок, Новосибирск занял в нём 9-е место.

Новосибирск сохранил позиции в мировом рейтинге пробок, который ежегодно составляет нидерландская компания TomTom. Как и в прошлом году, город занял в нём 9-е место.

В TomTom подсчитали, что в 2021-м автомобилисты в Новосибирске потеряли в заторах в общей сложности 110 часов (примерно 4,5 суток), а загруженность дорог, в сравнении с предыдущим годом, выросла на 3 %.

Фото Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира по уровню пробок 2

Выше Новосибирска из российских субъектов в рейтинге расположились Московская область и Санкт-Петербург. Там в пробках в 2021 году водители провели 140 и 115 часов соответственно.

Фото Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира по уровню пробок 3

Самым напряжённым днём в плане ситуации на дорогах в Новосибирске стало 29 января, следует из отчёта TomTom. Хотя, если вспомнить, в предновогоднюю неделю заторы в 8-10 баллов фиксировались ежедневно.

Фото Новосибирск вошёл в топ-10 городов мира по уровню пробок 4

В феврале движение в городе заметно улучшилось. Многие участки, на которых водители обычно стоят в пробках, стали свободными. Однако в отдельных локациях ситуация так и осталась сложной, например, на площади Труда. Горожане по-прежнему продолжают ежедневно стоять в заторах на «кольце ада».

Решить проблему может регулировщик, полагают жители. Напомним, автоэксперт Вячеслав Ашурков считает так же.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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