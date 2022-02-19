Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске

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Объявленный пропавшим шестилетний ребенок весь день гулял по торговому центру в Новосибирске.

Полицейские объявили, что пропавший ранее в Ленинском районе 6-летний мальчик найден живым. По словам правоохранителей, с ребенком всё в порядке.

Вечером 19 февраля волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили о розыске 6-летнего жителя Новосибирска Романа Галия. Было известно, что мальчик пропал во время прогулки в районе Горского жилмассива. Позже журналисты выяснили, что Роман пошёл вместе с сестрой в магазин и сбежал от неё.

По предварительной информации, мальчик несколько часов провёл в торговом центре "Мега".

"Мальчик найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него совершенно не было", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее Роман Галий уже самовольно уходил из детского сада в районе Монумента Славы.

Напомним, в январе новосибирские поисковики нашли 10-летнего ребёнка, который ушёл в магазин и пропал на сутки.