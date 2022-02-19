Судью сбили на гоночной трассе под Кемерово

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19 февраля гоночный автомобиль сбил судью автосоревнований в Кемеровской области.

Судяь соревнований по ледовому слалому пострадал в результате наезда гоночного автомобиля. Инцидент произошёл в посёлке Инской Беловского района Кемеровской области.

19 февраля на Беловском водохранилище в бухте "Ассоль" водитель "Жигулей", выходя из управляемого заноса, на финише сбил судью соревнований. ЧП на видео зафиксировали очевидцы происшествия.

На записи видно, как отечественный автомобиль пересекает финишную линию, на которой в этот момент оказался человек, размахивающий флагом. Пешеход не смог вовремя уйти с траектории движения машины, в результате его сбил автомобиль. Человек подлетел, несколько раз перевернулся в воздухе и приземлился на снег под возгласы зрителей.

Известно, что пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Напомним, в начале февраля в Новосибирске таксист сбил пенсионера на тротуаре.