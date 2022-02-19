В ДТП с двумя автомобилями такси в Новосибирске пострадал 8-летний ребенок

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске столкнулись два автомобиля такси. В результате ДТП пострадали мужчина и 8-летний ребенок.

В Затулинском жилмассиве в Новосибирске в ДТП с двумя такси пострадали 8-летний мальчик и мужчина. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария с участием двух автомобилей такси произошла в Затулинском жилмассиве 18 февраля в 19:30. Видео с места происшествия очевидцы ДТП опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что оба автомобиля принадлежат службам такси. У Volkswagen Polo, брендированного Uber, от удара выбито колесо, а у Kia Rio, брендированного «Яндекс.Такси», отвалился бампер.

В ГИБДД рассказали, что водитель Kia Rio двигался в сторону улицы Громова и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo у дома №105 на улице Зорге. В результате аварии пострадали пассажиры Kia, принадлежащей службе такси «Яндекс.Такси» – 30-летний мужчина и 8-летний мальчик. Их госпитализировали в больницу.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

18 февраля трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Новосибирском.