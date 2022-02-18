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Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Новосибирском

Фото Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Новосибирском
Фото Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Новосибирском

Сиб.фм

Под Новосибирском произошла очередная авария с несколькими пострадавшими.

Четыре человека, в том числе 10-летний мальчик, пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Новосибирской области. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Очередная авария с несколькими пострадавшими произошла в поселке Краснообск под Новосибирском вечером 18 февраля. В ГИБДД рассказали, что водитель «Hyundai Matriх» ехал по Центральной улице и при повороте на улицу Советскую столкнулся с автомобилем «Volkswagen Tiguan».

В результате ДТП травмы получили оба водителя, пассажирка Hyundai, а также 10-летний ребенок, который находился в автомобиле Hyundai.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Вчера 25-летний водитель погиб в ДТП с внедорожником Land Cruiser Prado под Новосибирском.

До этого регион потрясла страшная трагедия на трассе под Новосибирском. В результате ДТП погибли три человека, включая 7-летнего ребенка. Жертвами аварии стала семья – сначала погибли женщина с сыном и ее пожилой отец. Затем в больнице скончалась мать погибшей. Позже выяснилось, что автомобильная авария унесла жизни сельской учительницы и всей ее семьи. Сейчас коллеги женщины объявили сбор пожертвований для родственников погибшей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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