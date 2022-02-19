В Новосибирске 19 февраля демонтируют главную ёлку на площади Ленина

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В эту субботу, 19 февраля, в Новосибирске демонтируют главную новогоднюю ёлку на площади Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Главная новогодняя ёлка Новосибирска 19 февраля будет демонтирована, сообщает пресс-служба мэрии. Демонтаж начнётся в 12:00.

Ранее планировалось, что убирать ёлку будут в конце января, затем речь шла о середине февраля. Вице-мэр Анна Терешкова говорила, что 15 числа на площади Ленина снимут всю новогоднюю атрибутику и разберут все праздничные объекты, включая каток.

Напомним, что установили ёлку в Театральном сквере ещё в конце ноября 2021 года. 1 декабря на искусственном дереве зажгли иллюминацию.