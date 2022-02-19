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В Новосибирске хирурги впервые провели сложную онкоурологическую операцию

Фото В Новосибирске хирурги впервые провели сложную онкоурологическую операцию
Фото В Новосибирске хирурги впервые провели сложную онкоурологическую операцию

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Хирурги Новосибирского областного онкодиспансера впервые выполнили сложную онкоурологическую операцию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Врачи Новосибирского областного онкодиспансера прооперировали 75-летнего мужчину со злокачественной опухолью кишечника, вросшей в мочевой пузырь. Специалисты удалили новообразование, часть прямой кишки, предстательную железу и мочевой пузырь, а после сформировали мочевыводящие пути.

Выполнили операцию заведующий первым хирургическим отделением Максим Рягузов и онкоуролог, хирург Виталий Федоренко. Ассистирующим был хирург-онколог Дмитрий Ковинько, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области.

«Раньше пациентов с врастаниями опухолей в мочеполовую систему мы направляли в клиники, где есть онкоурологические отделения, в том числе в Москву, сейчас, с появлением онкоуролога в штате клиники, мы делаем всё сами», — рассказал Рягузов.

Операция длилась почти шесть часов, сегодня пациент чувствует себя удовлетворительно, самостоятельно передвигается и ухаживает за собой. После реабилитации мужчину ожидает профилактический курс химиотерапии.

Напомним, ранее хирурги новосибирского онскодиспансера удалили у 59-летнего пациента 20-сантиметровую опухоль на почке. Вес новообразования к моменту операции достиг 2,5 кг.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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