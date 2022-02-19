В Новосибирске ожидается потепление до -2

Фото Густаво Зырянова

21 февраля в Новосибирске ожидается -2...-4 градуса, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В понедельник, 21 февраля, днём в Новосибирске потеплеет до -2...-4 градусов, свидетельствует прогноз на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица», — также уточняется в прогнозе.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 4-9 м/с.

По области в понедельник местами может быть потепление до -1, но ночью при этом похолодание до -21, предупреждают синоптики. Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Напомним, что на Сиб.фм уже появился предварительный прогноз погоды на март. Ознакомиться с ним можно здесь.