В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок

Фото "Лиза Алерт Новосибирск"

В Ленинском районе Новосибирска во время прогулки пропал 6-летний мальчик.

19 февраля в районе Горского жилмассива пропал шестилетний мальчик. О поисковой операции сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт".

По данным поисковиков, пропавшего ребёнка зовут Роман Галий. Его рост составляет 110 см. Ребёнок нормального телосложения, волосы у него короткие светло-русые, глаза — серые.

Мальчик был одет в светло-зеленую куртку с желтым мехом на капюшоне, черные дутые штаны, черные сапоги со шнурками и синюю шапку-шлем.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по новосибирской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

По сведениям "АиФ-Новосибирск" в феврале 2021 года мальчик уже пропадал из детского сада в районе Монумента Славы.

Напомним, в январе новосибирские поисковики нашли 10-летнего ребёнка, который ушёл в магазин и пропал на сутки.