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В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа
Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа

Фото Густаво Зырянова

19 февраля на площади Ленина в Новосибирске убрали главную городскую новогоднюю ёлку. После чистки и сушки её элементы отвезут на склад для хранения до следующего сезона, сообщил директор АНО «Сибирское арт-пространство» Вадим Казанский.

Главную новогоднюю ёлку на площади Ленина демонтировали 19 февраля в Новосибирске. В сквере напротив театра оперы и балета она простояла больше 2,5 месяцев — с 28 ноября 2021 года.

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа 2

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа 3

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа 4

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа 5

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа 6

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа 7

Теперь искусственное дерево по частям отвезут на склад, но после предварительной чистки и просушки, отметил директор АНО «Сибирское арт-пространство» Вадим Казанский.

«Нужны особые условия для хранения, но прежде всего нужна подготовка к нему, поскольку ёлка стояла на улице более 2,5 месяцев. Необходимо её почистить, высушить, демонтировать часть живой хвои», — пояснил он.

Дожидаться нового сезона после тщательной просушки разобранная ёлка будет на специальном складе, в сухих условиях. Там же будут храниться игрушки и другие праздничные украшения, которые в последние месяцы можно было видеть возле НОВАТа.

Вместе с ёлкой в Театральном сквере в субботу демонтировали и каток. Вскоре лёд вывезут, и пространство будет выглядеть привычно.

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа 8

Фото В Новосибирске убрали ёлку и каток напротив НОВАТа 9

Напомним, что изначально убрать ёлку планировали ещё в конце января, затем речь шла о середине февраля.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

НОВАТ
Новосибирск
ёлка
каток
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