В Новосибирске задержали пару наркокурьеров с партией одного из самых мощных наркотиков

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские задержали с поличным в Новосибирске молодого человека и женщину при попытке сбыть наркотик, который в 5000 раз мощнее героина.

Новосибирские правоохранители задержали 23-летнего мужчину из Абакана и 32-летнюю кемеровчанку по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. На пару, которая проживала на съёмных квартирах в разных районах города, бойцы спецподразделения "Гром" надели наручники у дома по улице Блюхера. При себе у подозреваемых оказалось наркотическое вещество карфентанил общей массой 12,9 граммов.

"Недалеко от места задержания, сотрудниками полиции был обнаружен тайник-закладка с аналогичным наркотическим средством массой 0,45 грамма, сооруженный задержанными", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что пара приобретала оптовые партии наркотика в интернете, расфасовывала их по разовым дозам и продавала их через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. На время расследования подозреваемых поместили в следственный изолятор.

Карфентанил является синтетическим наркотиком из класса опиоидов. Считается, что он в 5 000 раз мощнее героина и в 10 000 раз мощнее морфина.

Напомним, ранее новосибирские полицейские изъяли партию наркотиков на 110 миллионов рублей.