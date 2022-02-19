Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске задержали пару наркокурьеров с партией одного из самых мощных наркотиков

Фото В Новосибирске задержали пару наркокурьеров с партией одного из самых мощных наркотиков
Фото В Новосибирске задержали пару наркокурьеров с партией одного из самых мощных наркотиков

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские задержали с поличным в Новосибирске молодого человека и женщину при попытке сбыть наркотик, который в 5000 раз мощнее героина.

Новосибирские правоохранители задержали 23-летнего мужчину из Абакана и 32-летнюю кемеровчанку по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. На пару, которая проживала на съёмных квартирах в разных районах города, бойцы спецподразделения "Гром" надели наручники у дома по улице Блюхера. При себе у подозреваемых оказалось наркотическое вещество карфентанил общей массой 12,9 граммов.

"Недалеко от места задержания, сотрудниками полиции был обнаружен тайник-закладка с аналогичным наркотическим средством массой 0,45 грамма, сооруженный задержанными", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что пара приобретала оптовые партии наркотика в интернете, расфасовывала их по разовым дозам и продавала их через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. На время расследования подозреваемых поместили в следственный изолятор.

Карфентанил является синтетическим наркотиком из класса опиоидов. Считается, что он в 5 000 раз мощнее героина и в 10 000 раз мощнее морфина.

Напомним, ранее новосибирские полицейские изъяли партию наркотиков на 110 миллионов рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24075
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
7727
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6395
Кто из россиян получит по 6 100 рублей 15 февраля 2022 года
6327
В Новосибирске 12-летняя девочка с редким генетическим дефектом стала звездой TikTok
5695
Новосибирец выбросил кота на помойку из автомобиля
5488
Стали известны даты матчей плей-офф КХЛ
5379
Как отмечать Сретение православному: традиции, запреты и сильные молитвы на 15 февраля