В Новосибирске загорелся частный дом

Фото: кадры из видео, размещённого в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В ночь на 19 февраля в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На улице 5-я Кирпичная горка в Октябрьском районе Новосибирска в ночь на 19 февраля произошёл пожар. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, горел частный кирпичный дом.

Локализация огня заняла у пожарных 2 минуты 55 секунд, тушение открытого горения — 3 минуты 03 секунды. Затем в течение часа был пролив и разбор обгоревших конструкций.

Пламя повредило кровлю на площади 30 кв. м, погибших и пострадавших нет, уточнили в чрезвычайном ведомстве. В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места ЧП.

Напомним, ранее в феврале в Октябрьском районе загорелся приют для животных «Ушастики». В результате погибли семь собак. Волонтёр, проживающая на одном участке с приютом, чудом осталась в живых.