Семь собак погибли при пожаре в приюте «Ушастики» в Новосибирске

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В Новосибирске сгорел еще один приют для собак. Погибли семь животных.

Семь собак погибли в пожаре в приюте для животных «Ушастики» в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом рассказали зоозащитники.

Пожар произошел в приюте для бездомных животных «Ушастики» в Октябрьском районе Новосибирска. В результате погибли семь собак, еще три пса находятся в тяжелом состоянии. Волонтер приюта проживает на том же участке. Она чудом уцелела, но осталась без дома.

Частный приют для животных загорелся днем 16 февраля, когда сотрудницы приюта не было на месте. Всего в приюте содержалось около 60 собак, семь из них погибли – кто-то сгорел в огне, кто-то отравился угарным газом. Три собаки находятся в ветеринарной клинике, три сбежали. Сейчас зоозащитники просят помощи в размещении десятков псов и волонтера, которые оказались без жилья.

Хозяева приюта не исключают, что передержку могли поджечь. По их словам, в последнее время соседи были не довольны лаем собак, на них поступало много жалоб.

В региональном МЧС подтвердили факт пожара в приюте для животных и отметили, что ликвидировать огонь пожарным удалось оперативно.

В начале февраля в Новосибирске четыре собаки погибли в пожаре в приюте «Сибирский Алабай». Затем неизвестный мужчина на чёрном джипе отравил 13 собак под Новосибирском. В России на волонтеров и их подопечных в последнее поступают жалобы – животные регулярно нападают на людей. Бастрыкин поручил разобраться с массовыми нападениями собак в Новосибирской области.