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Мужчина на черном джипе отравил 13 собак под Новосибирском

Фото Мужчина на черном джипе отравил 13 собак под Новосибирском
Фото Мужчина на черном джипе отравил 13 собак под Новосибирском

Pixabay.com

Под Новосибирском неизвестный мужчина на черном джипе отравил больше 10 собак.

В селе Марусино под Новосибирском неизвестные отправили стаю из 15 бродячих собак. Зоозащитники требуют найти и наказать виновных. Об этом сообщили СМИ.

На выходных в селе Марусино под Новосибирском неизвестные отравили 15 бродячих собак. 13 из них погибли, два пса находятся в ветеринарной клинике. Зоозащитники требуют найти и наказать виновных.

Алина Дик – одна из волонтеров, подавших заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Женщина рассказала АиФ-Новосибирск, что увидела отравленную собаку, бьющуюся в припадке, у своей калитки. Еще одного пса нашла ее подруга – он обмочился и вмерз в снег. Сейчас оба животных находятся на лечении в ветеринарной клинике.

Алина и ее подруга заботятся о стае рыскающих по селу дворняг. После инцидента женщины поехали разыскивать других псов, но заметили, что на улицах стало тихо и спокойно – все собаки куда-то исчезли. Позднее местные жители рассказали зоозащитницам, что видели, как звери бьются в припадках. Затем трупы животных кто-то спрятал. Ориентируясь на слова сельчан, волонтеры насчитали 13 погибших собак.

Зоозащитницы обратились в полицию, однако официальных подозреваемых пока нет. При этом местные жители утверждают, что отраву разбрасывал неизвестный мужчина на черном «Land Cruiser», а трупы собак собирала женщина в оранжевом жилете.

Волонтеры заявляют, что свора бродячих собак на территории села никому не мешала. Однако не все местные жители с этим согласны. Люди переживают, что никем неконтролируемые звери могут растерзать хоть ребенка, хоть взрослого человека. Тем более повод так думать есть: недавно по всей стране прокатилась волна страшных смертей детей, загрызенных бродячими псами.

В Новосибирске только за год зафиксировано более тысячи случаев нападения собак на людей. В начале февраля под Новосибирском умерла искусанная собственными собаками 54-летняя женщина.

В связи с этим экс-депутат Госдумы из Новосибирска предложила кардинально решить проблему со стаями бродячих собак на улицах и усыплять бездомных псов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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