Мужчина на черном джипе отравил 13 собак под Новосибирском

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Под Новосибирском неизвестный мужчина на черном джипе отравил больше 10 собак.

В селе Марусино под Новосибирском неизвестные отправили стаю из 15 бродячих собак. Зоозащитники требуют найти и наказать виновных. Об этом сообщили СМИ.

На выходных в селе Марусино под Новосибирском неизвестные отравили 15 бродячих собак. 13 из них погибли, два пса находятся в ветеринарной клинике. Зоозащитники требуют найти и наказать виновных.

Алина Дик – одна из волонтеров, подавших заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Женщина рассказала АиФ-Новосибирск, что увидела отравленную собаку, бьющуюся в припадке, у своей калитки. Еще одного пса нашла ее подруга – он обмочился и вмерз в снег. Сейчас оба животных находятся на лечении в ветеринарной клинике.

Алина и ее подруга заботятся о стае рыскающих по селу дворняг. После инцидента женщины поехали разыскивать других псов, но заметили, что на улицах стало тихо и спокойно – все собаки куда-то исчезли. Позднее местные жители рассказали зоозащитницам, что видели, как звери бьются в припадках. Затем трупы животных кто-то спрятал. Ориентируясь на слова сельчан, волонтеры насчитали 13 погибших собак.

Зоозащитницы обратились в полицию, однако официальных подозреваемых пока нет. При этом местные жители утверждают, что отраву разбрасывал неизвестный мужчина на черном «Land Cruiser», а трупы собак собирала женщина в оранжевом жилете.

Волонтеры заявляют, что свора бродячих собак на территории села никому не мешала. Однако не все местные жители с этим согласны. Люди переживают, что никем неконтролируемые звери могут растерзать хоть ребенка, хоть взрослого человека. Тем более повод так думать есть: недавно по всей стране прокатилась волна страшных смертей детей, загрызенных бродячими псами.

В Новосибирске только за год зафиксировано более тысячи случаев нападения собак на людей. В начале февраля под Новосибирском умерла искусанная собственными собаками 54-летняя женщина.

В связи с этим экс-депутат Госдумы из Новосибирска предложила кардинально решить проблему со стаями бродячих собак на улицах и усыплять бездомных псов.