Бастрыкин поручил разобраться с массовыми нападениями собак в Новосибирской области

Фото Сиб.фм (иллюстративное)

В центральном аппарате СК РФ поставили на контроль ситуацию с безнадзорными животными в Барабинском районе Новосибирской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с массовыми жалобами на нападения собак в Барабинском районе Новосибирской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Ранее жители Барабинского района пожаловались на бродячих собак рядом с их домами. Люди рассказывали, что животные нападают на всех: и взрослых людей, и детей. Жители массово обращались в больницы с укусами и написали обращение в СК РФ, чтобы разобраться с данной проблемой.

Руководитель ведомства Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей и публикации об инцидентах в СМИ.

– В СМИ появились сообщения, что в городе Барабинске Новосибирской области местными жителями с марта прошлого года по настоящий момент зафиксировано не менее тринадцати случаев нападения бродячих собак на людей. Однако местные власти, в чьём ведении находится решение данной проблемы, не принимают никаких мер по обеспечению безопасности граждан. В связи с бездействием властей в ситуации с нападением бродячих собак жители города Барабинска обратились с обращением в следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области, – сказано на сайте ведомства.

В связи с происходящим Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Антону Бадулину провести доследственную проверку и разобраться с фактами нападения собак на людей. В ведомстве должны будут сообщить результаты проверки в центральный аппарат СК.

Напомним, что в Новосибирской области обострилась проблема бездомных собак, в СМИ постоянно появляются публикации о новых нападениях. Недавно экс-депутат Госдумы от Новосибирска Вера Ганзя также высказалась по поводу бездомных животных и предложила ввести для них эвтаназию. В разговоре с Сиб.фм она рассказала о том, какие предлагает методы в борьбе с уличными собаками.