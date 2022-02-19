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"Задача - закончить бой досрочно": чемпион по каратэ из Новосибирска пообещал нокаутировать известного журналиста

Фото "Задача - закончить бой досрочно": чемпион по каратэ из Новосибирска пообещал нокаутировать известного журналиста
Фото "Задача - закончить бой досрочно": чемпион по каратэ из Новосибирска пообещал нокаутировать известного журналиста

Фото из соцсетей героев публикации

Мастер единоборств Александр Царёв пообещал нокаутировать тележурналиста Николая Лукинского в поединке по правилам бокса.

Чемпион мира по каратэ Александр Царёв намерен досрочно завершить боксёрский поединок с новосибирским тележурналистом и ринганонсером Николаем Лукинским.

Спортсмен в своем видеообращении, опубликованном в Instagram, заявил, что некоторые подписчики начали отговаривать его от участия в бою.

"Кто-то пишет, мол, зачем тебе это нужно. У меня такое ощущение, что девушки, женщины за меня просто заступаются. Не переживайте вы за меня, я в порядке. Вы насладитесь зрелищем. Николаю, желаю хорошей подготовки. Когда я выйду в ринг, там не будет никаких отношений. Моя задача — закончить бой досрочно", — подчеркнул Царёв.

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Публикация от Александр Царёв (@aleks_tsarev)

На заявление отреагировал соперник мастера спорта Николай Лукинский. В комментариях он пообещал выиграть поединок.

"Саша, у нас 3 раунда! Если и проиграю, то только в 4-м", — написал журналист.

Напомним, изначально Александр Царёв прокомментировал боксерские тренировки Лукинского и в шутку предложил ему "зарубиться". Журналист ответил согласием и объявил, что поединок можно провести на турнире памяти его отца спортивного журналиста Сергея Лукинского. Предполагается, что спортсмен и ринганонсер сойдутся в бою по правилам олимпийского бокса: 3 раунда по 3 минуты.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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