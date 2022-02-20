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17-летнего несостоявшегося грабителя задержали в Новосибирске

Фото 17-летнего несостоявшегося грабителя задержали в Новосибирске
Фото 17-летнего несостоявшегося грабителя задержали в Новосибирске

Фото Сиб.фм

В Новосибирске 17-летний подросток попытался уйти из магазина, не расплатившись.

В пятницу, 18 февраля, в Новосибирске полицейские задержали 17-летнего подростка, который попался украсть товары в магазине. В отношении несостоявшегося грабителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В полицию поступило сообщение о грабеже в магазине на Красном проспекте. Подросток набрал товар и попытался уйти, не заплатив. Однако сначала его задержали работники, а затем передали правоохранителям.

Грабителем оказался ранее не судимый 17-летний житель Новосибирска. В отношении ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – приготовление и покушение на преступление, а также ч. 1 ст. 161 УК РФ – покушение на грабёж. Для совершеннолетних предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на 2-4 года.

На данный момент для 17-летнего парня избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирске 43-летнюю женщину ограбил мужчина, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. По данным полиции, вором оказался ранее судимый за изнасилование и грабёж.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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