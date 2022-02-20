Безобидный «омикрон» показал дьявольский оскал: пациенты массово жалуются на странные осложнения

Учёные выявили странные симптомы у пациентов, которые переболели «омикрон»-штаммом коронавируса.

С начала появления «омикрон»-штамма врачи немного успокоили пациентов: новая разновидность COVID-19 быстрее распространяется, но после неё реже встречаются осложнений. Однако чем дольше учёные изучают новый штамм, тем больше выявляют странные осложнения у пациентов. Сиб.фм выяснил, с какими последствиями могут столкнуться пациенты.

У «омикрона» существуют и вполне обычные симптомы заражения. Например. слабость, ломота в мышцах, повышение температуры до 38 градусов, головные боли, заложенность носа и насморк, першение в горле, кашель, чихание и снижение аппетита.

Среди особенностей нового штамма выявили не только его способность к быстрому распространению. Недавно учёные выяснили, что «омикрон» может быстрее и активнее поражать лёгкие и бронхи, особенно у детей.

Больше всего отличий в течении болезни врачи зафиксировали именно у детей, однако эти симптомы могут быть и у взрослых. Например, у несовершеннолетних стали чаще замечать кожные симптомы в виде сыпи, сухости и даже изменений цвета кожи.

Оказалось, что при «омикроне» у детей замечали изменение цвета кожи на бледный, синий и даже серых. В центре по контролю и профилактике США объясняли, что данный признак является «предупреждающим» и при нём необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.

Другой симптом – появление сыпи на ладонях или стопах, похожей на крапивницу. Кроме того, следует обратить внимание на повышенное потоотделение, из которого могут закупориваться потовые железы, что тоже приводит к раздражению на коже.

В центре по контролю и профилактике также добавили, что редким симптомом «омикрона» может быть воспаление пальцев ног: они становятся красного цвета, отекают и зудят. В данном случае также следует обратиться в больницу, хотя симптом способен сохраняться несколько недель.

И последний страшный симптом «омикрона» – это потрескавшиеся или воспалённые губы. Пациентам следует обратить внимание, если они станут синюшными или бледно серыми. Врачи предупреждают, что данный сигнал организма свидетельствует о поражении дыхательной системы.

Напомним, ранее известный врач назвал смертельно опасный симптом при «омикроне» у несовершеннолетних пациентов.