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общество

Врач-педиатр назвал смертельно опасный симптом «омикрона» у детей

Фото Врач-педиатр назвал смертельно опасный симптом «омикрона» у детей
Фото Врач-педиатр назвал смертельно опасный симптом «омикрона» у детей

Фото pixabay.com

Врач-педиатр Сергей Токарев рассказал о новом симптоме «омикрон»-штамма у детей.

У детей до пяти лет может развиться острый ларинготрахеит при заражении «омикрон»-штаммом. Болезнь способна спровоцировать дальнейшее ухудшение состояния ребёнка и привести к отёку гортани. Об этом рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев в интервью с URA.RU, пишет сайт Online47.

«Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растёт число таких случаев и при "омикроне", так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление», – объясняет врач.

Специалист также отметил основные признаки стеноза гортани. Так, родители должны обратить внимание на посинение или побледнение носогубного треугольника, резкое учащение дыхания, а также «лающий» кашель у ребёнка.

«...развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков», – предупредил Токарев.

Напомним, что учёные давно отмечали высокую заболеваемость «омикроном» среди детей. При этом течение болезни у детей и взрослых отличается. Ранее инфекционист рассказала, что у несовершеннолетних при новом штамме наблюдается повышенная температура тела, катаральный синдром и небольшая гиперемия.

Учёные выявляют всё больше неожиданных симптомов и последствий «омикрона». Так, при новой мутации COVID-19 у пациента на коже могут образоваться гнойные нарывы. Кроме того, оказалось, что и после «омикрона» у человека могут начать выпадать волосы – ранее такие последствия наблюдались только при заболевании штаммом коронавируса «дельта».

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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