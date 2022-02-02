«Омикрон» может вызывать гнойные нарывы на коже

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Учёные выявили новые симптомы у пациентов с «омикрон»-штаммом – у людей наблюдались проблемы с кожным покровом.

Учёные обнаружили новые симптомы «омикрон»-штамма, связанные с проблемами кожного покрова человека. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на статью в издании The Sun.

Так, у заболевших «омикроном» в редких случаях может наблюдаться изменение цвета кожи на бледную, серую или синюю. Подобный симптом может свидетельствовать о заражении новой мутацией COVID-19. Обычно данное осложнение провоцируется серьёзной нехваткой кислорода в крови человека.

Вместе с тем в организме могут развиваться и другие проблемы с дермой. В частности, на коже может образоваться сыть, которая внешне напоминает крапивницу, воспаление кожи пальцев ног или зудящие шишки. В крайнем случае при запущенной болезни могут появиться болезненные шишки и гнойные нарывы.

Напомним, что учёные до сих пор выявляют специфику «омикрон»-штамма коронавируса. Ранее вирусолог Сергей Нетёсов рассказывал о шести основных симптомах вируса у взрослых пациентов, врач-инфекционист Светлана Баннова перечислила симптомы заболевания у детей. Кроме того, не так давно учёные выявили «скрытые» признаки, которые пациенты могут списывать на образ жизни или другие заболевания.