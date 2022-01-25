Учёные назвали четыре «скрытых» симптома заражения «омикрон»-штаммом

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Специалисты Великобритании выявили четыре «скрытых» симптома заражения «омикроном», на которые пациенты не обращают внимания.

Эксперты Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) выявили четыре «скрытых» симптома «омикрон»-штамма. По данным специалистов, эти признаки часто списывают на другие факторы. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на издание The Sun.

В публикации научного издания указано, что одним из симптомов является чувство постоянной усталости. Учёные объясняют, что подобное состояние организма могут ошибочно объяснить образом жизни.

Другой «скрытый» симптом – ломота и боли в мышцах. Инфекционист Сачин Награни отметил, что это состояние также может быть вызвано чувством усталости.

Третий нетипичный симптом «омикрон»-штамма – потеря аппетита. И последний признак, который заражённые испытывают значительно реже, – это чувство тошноты. Оба показателя могут указывать на COVID-19 у человека.

Напомним, ранее врач из Новосибирска Андрей Поздняков перечислил основные признаки «омикрон»-штамма. Он объяснил, чем новая мутация коронавируса отличается от «дельта»-штамма и почему дети переносят эту разновидность по-другому.