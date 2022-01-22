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Врач из Новосибирска перечислил признаки «омикрон»-штамма коронавируса

Фото Врач из Новосибирска перечислил признаки «омикрон»-штамма коронавируса
Фото Врач из Новосибирска перечислил признаки «омикрон»-штамма коронавируса

Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал симптомы заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

Симптомы заражения «омикрон»-штаммом коронавируса отличаются от призгнаков заболевания предыдущими версиями инфекции. Об этом заявил кандидат медицинских наук., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.

Медик отметил, что заражение «омикроном» характеризуется катаральными явлениями: ринитом, болью в горле, кашлем, повышением температуры тела до 38 градусов. Также пациенты, зараженные новым штаммом, отмечают утомляемость, слабость, выраженную потливость, боли в пояснице, коньюктивит.

При этом дети, подхватившие омикрон, зачастую жалуются на боли в животе, рвоту, диарею. В каждом пятом случае может появляться кожная сыпь.

По словам Позднякова, главное отличие симптомов «омикрона» от признаков заражения предыдущими штаммами – отсутствие потери обоняния, одышки и повышения температуры тела выше 40 градусов.

Напомним, ранее в Новосибирске были выявлены первые случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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