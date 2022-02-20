На правом берегу Новосибирска построят огромный жилой район

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В Новосибирске за «Родниками» постоят новый большой жилой район.

В Новосибирске построят новый жилой район «Околица». Он появится в 2023 году рядом с Калининским районом города. Застройщик «КПД-Газстрой» уже приступил к освоению земельного участка.

ГК «КПД-Газстрой» приступила к освоению земельного участка общей площадью в 149 га на правом берегу Новосибирска. Первый жилой дом появится там уже в 2023 году.

Новый жилой район «Околица» будет расположен в Новосибирском районе города. В Калининском районе он пройдет в границах улиц Краузе, Гребенщикова и Красного проспекта.

Первый этап строительства предполагает разработку шести многоэтажных жилых домов. Первый 15-этажный дом компания планирует построить во втором квартале 2023 года. В нем будут квартиры в 11 вариантах планировки от студий до трехкомнатных. Дизайн общих помещений дома и фасада здания создали петербургские архитекторы. Застройщик отмечает, что «Околица» будет по-настоящему экологичным жилым микрорайном. Под окнами у жильцов новых квартир расположен целый природный кластер. При строительстве компания сохранит зеленый ландшафт и уделит большое внимание дополнительному озеленению прилегающих территорий.

Квартиры будут сдаваться с отделкой под ключ, передает АиФ-Новосибирск.

Недавно стало известно, что в Новосибирске на площади Маркса построят огромный апарт-отель в 8 корпусов.