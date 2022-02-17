В Новосибирске на площади Маркса построят апарт-отель из 8 корпусов

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В Новосибирске на месте ДК «Сибсельмаш» построят апарт-отель из 8 корпусов.

В Новосибирске построят апарт-отель на площади Маркса на месте ДК «Сибсельмаш». В комплекс отеля войдут 8 зданий высотой от 9 до 25 этажей и площадью в 180 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили СМИ.

На площади Маркса в Новосибирске снесут недостроенный ДК «Сибсельмаш» для строительства апарт-отеля. По планам застройщика, в комплекс отеля войдут 5 зданий из 8 корпусов высотой от 9 до 24 этажей и общей площадью в 180 000 квадратных метров. Кроме того, во многофункциональном комплексе будут располагаться квартиры, фитнес-центры, офисные и торговые помещения. Под корпусами апарт-отеля планируется построить двухуровневую парковку, а в центре двора возвести большой стеклянный купол, под которым будет размещена автостоянка.

Проект многофункционального комплекса разработала мастерская Фефелова. Застройщиком будет новосибирский девелопер Тимур Саттаров. До конца марта 2022 года он переместит памятник Александру Покрышкину в центр транспортного кольца на Маркса, затем приступит к демонтажу ДК «Сибсельмаш». Сейчас девелопер ищет оператора, который будет руководить работой всего апарт-комплекса.

Как сообщил глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в ходе градостроительного совета администрации города, в проект планируется добавить музей Александра Покрышкина, передает портал nsknews.info.

Накануне мэрия Новосибирска показала дизайн-проект благоустройства площади Маркса.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске представили проект новой набережной на ОбьГЭС. В течение пяти лет на набережной планируется сделать выступающие в море смотровые площадки, пирс, пляж с лежанками, скамейки, освещение и кострище.