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общество

Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей

Фото Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
Фото Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Российские пенсионеры получат единовременные выплаты в размере 5000 рублей в 2022 году.

Пенсионерам объявили о новых единовременных выплатах в размере 5000 рублей. Кто из пожилых россиян получит деньги, сообщили СМИ.

В текущем году российские пенсионеры смогут получить единовременную выплату в размере 5000 рублей. Средства на финансирование таких выплат заложены в федеральном бюджете на 2022 год. Однако деньги выплатят далеко не всем пожилым россиянам.

Юрист Ирина Сивакова объяснила, что рассчитывать на эти деньги могут только те пенсионеры, которые не получили выплаты в 2017 году. Тогда пожилым россиянам выплатили единовременное пособие в качестве компенсации за высокий уровень инфляции. Однако по разным причинам многие россияне деньги не получили. Сейчас они могут воспользоваться упущенной возможностью и получить 5000 рублей. При этом выплату могут получить не только пенсионеры, но и их наследники, сообщает Primpress.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат выплаты от соцзащиты в размере 10 000 рублей до конца февраля.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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