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общество

Пенсионерам объявили о выплате в 74 000 рублей

Фото Пенсионерам объявили о выплате в 74 000 рублей
Фото Пенсионерам объявили о выплате в 74 000 рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Пенсионеры получат по 74 000 рублей после индексации. Это ежемесячные выплаты, на которые имеют право ограниченные категории пожилых россиян.

Части пожилых россиян начнут платить по 74 000 рублей в месяц после индексации. Такие денежные выплаты могут получить далеко не все пенсионеры. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

Российским пенсионерам напомнили о крупных денежных выплатах, право на которые имеют некоторые категории пожилых россиян. Речь идет о ежемесячных выплатах, положенных 72 категориям населения, получающим федеральные льготы. Такие выплаты индексируются ежегодно.

После индексации в 2022 году некоторые пенсионеры будут получать по 74 000 рублей ежемесячно. Это касается граждан, которые имеют звание Героя Советского Союза, Героя России, а также полных кавалеров ордена Славы.

По 55 000 рублей будут получать Герои Социалистического труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, сообщает портал «Solenka.infо».

Ранее стало известно, что пенсионеры смогут получить единовременные выплаты в размере 5000 рублей. Средства на это выделены из федерального бюджета.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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