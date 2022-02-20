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Ситуация с коронавирусом на утро 20 февраля в Новосибирской области

Фото Ситуация с коронавирусом на утро 20 февраля в Новосибирской области
Фото Ситуация с коронавирусом на утро 20 февраля в Новосибирской области

Фото Сиб.фм

В регионе насчитывается 176 602 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 23 960 детей.

Последний суточный прирост заболевших COVID-19 в Новосибирской области составил 5 483 случая. Количество умерших от последствий заражения коронавирусной инфекции за 24 часа в последний раз составило 9 человек: скончались двое мужчин в возрасте 63 и 98 лет и семь женщин, которым было от 63 до 95 лет.

В настоящее время число зараженных коронавирусом в регионе исчисляется 176 602 случаями. Выздоровели 84 244 человека, суточнывй прирост людей, справившихся с болезнью, составил 804 случая.

Тяжелое протекание болезни зафиксировано у 348 пациентов: все они находятся в реанимации, 47 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. С подозрением на COVID-19 в региональные ковидарии поступили 3 698 человек.

Напомним, ранее Минздрав объявил о спаде пятой волны коронавируса в Новосибирской области.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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