Скончалась мать студента из Новосибирска, собравшего 5 млн рублей на операцию

Маме новосибирского студента Ивана Серкина отказали в операции по удалению онкологии из-за тяжёлого состояния – спустя сутки женщина умерла в больнице.

Утром 20 февраля в больнице скончалась мама студента Ивана Серкина из новосибирской консерватории. Молодому человеку удалось собрать 5 млн рублей, чтобы провести матери, Александре Серкиной, сложную операцию по удалению онкологической опухоли мозга. О трагедии парень рассказал на личной странице в Instagram.

Ранее молодой человек опубликовали в соцсетях заключение консилиума, который не разрешил проводить операцию из-за тяжёлого состояния пациентки.

«У пациентки по клинико-томографическим данным имеет место распространения злокачественная опухоль головного мозга в области задней черепной ямки с разрушением ствола головного мозга. Клинически наблюдается декомпенсация состояния пациентки. Риски оперативного вмешательства превышают потенциальную пользу», – сообщалось в документе.

После получения документа Иван переживал, что делается всё возможное и невозможное, чтобы «противостоять» операции, и желал больше времени, чтобы успеть. Однако утром 20 февраля стало известно, что Александра Серкина скончалась.

«Сегодня в 6 часов 05 минут мамы не стало в больнице № 13 имени Филатова. Мы не успели», – написал на странице.

Напомним, Иван Серкин через соцсети смог за несколько дней собрать 5 млн рублей на операцию для мамы, у которой начала развиваться злокачественная опухоль мозга. 19-летний парень перевёз маму в Новосибирск, однако медики отказали в проведении операции и её пришлось везти в московский Европейский медицинский центр.