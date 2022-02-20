В Новосибирск идёт ясная морозная погода 20 февраля

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

В воскресенье в Новосибирске установится солнечная погода с умеренной низкой температурой воздуха.

Синоптики обещают умеренное похолодание в Новосибирске 20 февраля. По данным метеорологов, утром столбики термометров устоятся на отметке минус 14 градусов. Ближе к обеду немного потеплеет: до минус 11 градусов. Далее температура снова опустится на 2-3 градуса — до минус 13-14 градусов.

При этом большую часть дня небо над городом будет чистым. Предполагается, что мороз будет сопровождать яркое солнце.

Немного подпортит впечатление ветер. В отдельных районах порывы будут достигать 7 метров в секунду. Осадки в воскресенье маловероятны.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы -758-759 мм ртутного столба.

Напомним, ранее синоптики пообещали потепление с осадками на 23 февраля в Новосибирске.