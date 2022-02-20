В Новосибирске пассажиры поругались с водителем маршрутки из-за безналичной оплаты

Фото из паблика "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске водителя маршрутного такси обвинили в хамстве и грубости с пассажирами.

В воскресенье, 20 февраля, в Новосибирске пассажиры поругались с водителем маршрутки №18. Очевидцы пожаловались на «откровенное хамство» и «грубость» со стороны водителя. Об этом один из участников конфликта рассказал в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, в конфликте участвовало три пассажира и водитель маршрутки №18, инцидент произошёл на остановке «Площадь Маркса». Очевидец рассказывает, что всё началось, когда в транспорт вошёл мужчина и спросил, можно ли оплатить проезд переводом – водитель согласился и тогда пассажир обронил: «У вас везде по-разному». Мужчина подчёркивает, что в словах пассажира не было грубости или пренебрежения.

Однако водитель маршрутки разозлился на пассажира, открыл дверь и потребовал, чтобы тот вышел. После этого в конфликт вступили другие пассажиры.

«Я вступился за мужчину и сказал, что ему никуда не стоит выходить, спросив у водителя, вероятно в излишне грубой форме: почему тот выгоняет пассажира. Разгорелась словесная перепалка, в ходе которой мы обменялись резкими фразами, отчасти ругательными. К перебранке позже подключилась ещё одна пассажирка, которой также не понравилась форма общения водителя», – рассказал очевидец.

Мужчина рассказал, что и сам обзывал водителя нецензурными выражениями, однако он приносит прощение. По словам очевидца, он решил рассказать об этой ситуации, так как не хочет, чтобы люди сталкивались «с откровенным хамством и грубостью». Также он прикрепил к посту видео, на котором слышна перебранка между пассажирами и водителем.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. В основном новосибирцы вступаются за водителя так как у него длинная рабочая смена и часто приходится сталкиваться с грубыми пассажирами. А другие обратили внимание на проблему отсутствия безналичной оплаты в общественном транспорте, которая нередко становится причиной конфликтов.

Напомним, ранее в Новосибирске водитель такси задним ходом наехал на женщину с ребёнком. В полиции уже установили личность мужчины, его привлекут к ответственности по данному факту.